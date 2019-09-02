Коноплянка близок к возвращению в Украину

Вингер сборной Украины и немецкого "Шальке-04" Евгений Коноплянка близок к возвращению на родину.

Об этом сообщается на сайте известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Согласно информации источника, 29-летний футболист близок к переходу в донецкий "Шахтер". О трансфере стороны должны договориться в течение сегодняшнего дня. Уже завтра трансферное окно в Европе закроется. Если клубы не смогут договориться о сделке, украинец продолжит выступать за "Шальке-04".

Ранее сообщалось, что Коноплянка близок к переходу в турецкий "Бешикташ". Однако в итоге сделка так и не состоялась.

Коноплянка также выступал за "Днепр" и испанскую "Севилью".

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер сборной Украины забил красивый гол в английской Премьер-лиге.