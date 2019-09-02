Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста мира

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена претендентов на звание лучший футболист мира 2019 года.

Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Так, тройку номинантов составили: Криштиану Роналду ("Ювентус", сборная Португалии), Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины) и Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", сборная Нидерландов). Имя лучшего футболиста планеты будет объявлено на торжественной церемонии вручения наград ФИФА, которая состоится в понедельник, 23 сентября, в Милане.

Напомним, в прошлом году лучшим футболистом мира по версии ФИФА был признан Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватия).

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный футболист помог "Реалу" избежать унижения в чемпионате Испании.