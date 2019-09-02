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Звездный игрок помог "Реалу" избежать унижения в чемпионате Испании: видео

понедельник, 02 сентября 2019, 09:34
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В матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл на выезде вничью с "Вильярреалом". Избежать поражения гостям помог валлиец Гарет Бэйл, сделавший в игре дубль.

Хозяева вышли вперед на 12-й минуте благодаря голу Херара Морено. На 45+1-й минуте Бэйл огорчил хозяев в первый раз. На 74-й минуте Мои Гомес забил в ворота гостей второй мяч. Однако удержать победу "Вильярреал" не смог. На 86-й минуте Бэйл сделал дубль и установил итоговый счет матча.

Уже в самом конце встречи Бэйл отметился уже в негативном плане - он получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Вильярреал" - "Реал" - 2:2

Голы: Морено, 12; Бэйл, 45+1; Гомес, 74; Бэйл, 86.

"Вильярреал": Фернандес, Гаспар, Альбиоль, Торрес, Кинтилья, Касорла (Бакка, 74), Иборра, Чуквезе (Онтиверос, 55), Гомес, Экамби (Замбо-Ангисса, 62), Морено.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Васкес (Винисиус, 74), Каземиро, Кроос (Вальверде, 83), Бэйл, Йович (Модрич, 68), Бензема.

Удаление: Бэйл, 90+4.

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