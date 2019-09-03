Ломаченко разозлил сеть словами о войне на Донбассе: опубликовано видео

Пользователи украинского сегмента социальных сетей резко отреагировали на заявление боксера Василия Ломаченко об отношениях Украины и России.

"У меня есть друзья из России. С ними я дружу с детства. Мы росли вместе, участвовали в сборах и соревнованиях. И что с того, что есть политическая напряженность между Россией и Украиной? Я не буду разрывать отношения с друзьями из-за того, что там что-то делят наверху. Не мое это дело. Я желаю всем иметь свое мнение по поводу этой ситуации. Надеюсь, что бокс объединит нас", - заявил Ломаченко.

Слова боксера вызвали гнев у многих украинцев, которые напоминают боксеру о том, что в ходе "политической напряженности" между Россией и Украиной на Донбассе погибло уже около 13 тысяч человек.

Ломаченко – ватний ідіот. Війна, бачте, його не стосується. То все "дельожка нагорі" і "какая-то політтічєская напряжонная сітуация".



Все б нічого, але у нього є маса прихильників та послідовників, котрі тепер теж будуть казати нам про "адін народ".



Манкурт. Безжальний і тупий. pic.twitter.com/qQREeUg9wz — Сергій Стерненко (@sternenko) September 3, 2019

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь с субботы, 31 августа, на воскресенье, 1 сентября, украинский боксер Василий Ломаченко к уже имеющимся у него титулам чемпиона мира по версиям WBO и WBA добавил чемпионский титул WBC.