Ломаченко резко высказался о напряженности между Украиной и Россией

Украинский боксер Василий Ломаченко, который недавно завоевал очередной титул чемпиона мира, поделился мнением о политической ситуации между Украиной и Россией.

Слова Ломаченко приводит ВВС.

"У меня есть друзья из России. С ними я дружу с детства. Мы росли вместе, участвовали в сборах и соревнованиях. И что с того, что есть политическая напряженность между Россией и Украиной? Я не буду разрывать отношения с друзьями из-за того, что там что-то делят наверху. Не мое это дело. Я желаю всем иметь свое мнение по поводу этой ситуации. Надеюсь, что бокс объединит нас", - сказал Ломаченко.

Напомним, что украинец завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе, а также защитил пояса по версиям WBA и WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, когда Ломаченко получит главный бой в карьере.