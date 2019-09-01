Как Ломаченко избил Кэмпбелла: лучшие моменты чемпионского боя

В ночь с субботы, 31 августа, на воскресенье, 1 сентября, украинский боксер Василий Ломаченко к уже имеющимся у него титулам чемпиона мира по версиям WBO и WBA добавил чемпионский титул WBC.

В бою за очередной титул наш соотечественник победил британца Люка Кэмпбелла. Поединок продлился все 12 раундов. Все три судьи отдали победу украинцу. Счет боя: 119:108, 119:108, 118:109.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные моменты завершившегося боя.

Чтобы стать абсолютным чемпионом мира Ломаченко нужно завоевать пояс чемпиона мира по версии IBF, которым на сегодняшний день владеет ганский боксер Ричард Комми.

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