Роналду продемонстрировал бешеную скорость на футбольном поле: видео

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду развил феноменальную скорость во время матча 2-го тура чемпионата Италии с "Наполи".

Так, в одном из эпизодов игры 34-летний нападающий за 10 секунд преодолел дистанцию в 92 метра. Средняя скорость движения футболиста составила 33,12 километра в час.

34 yaşındaki Ronaldo, Juventus'un Napoli'ye attığı ilk golde 92 metreyi 10 saniyede geçti. Saatteki hızı 33.12 km/h. pic.twitter.com/brfM2I5B3m — Juventus Türkiye (@Juventus_Tr) September 2, 2019

Интересно, что именно в этом моменте "Ювентус" забил свой первый гол в игре. Однако Роналду участия в голевой атаке так и не принял.

Отметим, что этот показатель Роналду уступает рекорду скорости в футболе, который в конце августа установил игрок бразильского "Фламенго" Бруно Энрике. В первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес с "Интернасьоналем" он разогнался до скорости 38 километров в час.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стали известны претенденты на звание лучшего футболиста мира.