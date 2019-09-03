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Роналду продемонстрировал бешеную скорость на футбольном поле: видео

вторник, 03 сентября 2019, 14:55
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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду развил феноменальную скорость во время матча 2-го тура чемпионата Италии с "Наполи".

Так, в одном из эпизодов игры 34-летний нападающий за 10 секунд преодолел дистанцию в 92 метра. Средняя скорость движения футболиста составила 33,12 километра в час.

Интересно, что именно в этом моменте "Ювентус" забил свой первый гол в игре. Однако Роналду участия в голевой атаке так и не принял.

Отметим, что этот показатель Роналду уступает рекорду скорости в футболе, который в конце августа установил игрок бразильского "Фламенго" Бруно Энрике. В первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес с "Интернасьоналем" он разогнался до скорости 38 километров в час.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стали известны претенденты на звание лучшего футболиста мира.

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