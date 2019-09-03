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"Шахтер" на флажке купил капитана сборной Бразилии

вторник, 03 сентября 2019, 09:44
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Защитник бразильского "Палмейраса" Витао стал игроком донецкого "Шахтера".

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".

19-летний футболист подписал с чемпионом Украины контракт сроком на пять лет. Трансфер защитника, чей рост составляет 185 см, обошелся "Шахтеру" в 4 миллиона евро.

Витао является воспитанником "Палмейраса". Он был ключевым игроком юношеских сборных Бразилии различных возрастов. В составе сборной команды страны U17 становился чемпионом Южной Америки. Сейчас он является капитаном сборной Бразилии U20.

Напомним, после 6 туров "Шахтер" уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, не потеряв пока ни одного очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" объявил о переходе одного из лидеров сборной Украины.

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