Свитолина - Конта: онлайн видео трансляция

Во вторник, 3 сентября, украинка Элина Свитолина в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису (US Open) встретится с британкой Йоханной Конта.

СВИТОЛИНА - КОНТА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Ориентировочно матч начнется в 19:00.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию поединка Свитолиной и Конты.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Ранее Свитолина и Конта провели между собой четыре поединка. Все из них завершились победами нашей соотечественницы.

Свитолина занимает 5-е место в мировом рейтинге, Конта - 16-е.

Для украинки выход в 1/4 финала турнира является лучшим достижением за время ее выступлений на US Open. Сегодня она может обновить этот рекорд.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" на флажке купил капитана сборной Бразилии.