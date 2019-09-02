Свитолина установила личный рекорд и вышла в четвертьфинал US Open: видео

В понедельник, 2 сентября, поздней ночью украинка Элина Свитолина в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) обыграла американку Мэдисон Киз.

Встреча получилась достаточно напряженной и продлилась 1 час и 17 минут. Украинка уверенно сыграла на своих подачах, не проиграв ни одного розыгрыша, и в каждом из сетов смогла сделать брейк. Это и принесло нашей соотечественнице победу, а с ней и выход в четвертьфинал US Open, что стало ее лучшим результатом на турнире.

Элина Свитолина (Украина) - Мэдисон Киз (США) - 2:0 (7:5, 6:4)

В четвертьфинале US Open Свитолина встретится с Йоханной Конта (Великобритания), которая в матче 1/8 финала турнира обыграла чешку Каролину Плишкову - 2:1 (6:7, 6:3, 7:5).

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