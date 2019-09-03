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За сколько "Шахтер" купил Коноплянку: стала известна сумма

вторник, 03 сентября 2019, 15:33
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Известный журналист Игорь Бурбас рассказал, во сколько донецкому "Шахтеру" обошелся трансфер полузащитника сборной Украины и немецкого "Шальке-04" Евгения Коноплянки.

Соответствующей информацией Бурбас поделился в Twitter.

"Поздравляю "Шахтер" с мега крутым трансфером длиной почти два года. В декабре 2017 была первая попытка приобрести Коно на замену Бернарду. "Шальке" тогда просил 13 неподъемных миллионов евро. Из-за отсутствия игровой практики цена на Женю упала в четыре раза", - написал Бурбас.

Следовательно, можно констатировать, что за Коноплянку "Шахтер" заплатил немецкому клубу 3,25 миллиона евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соцсети меткой фотожабой показали переход Коноплянки в "Шахтер".

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