За сколько "Шахтер" купил Коноплянку: стала известна сумма

Известный журналист Игорь Бурбас рассказал, во сколько донецкому "Шахтеру" обошелся трансфер полузащитника сборной Украины и немецкого "Шальке-04" Евгения Коноплянки.

Соответствующей информацией Бурбас поделился в Twitter.

"Поздравляю "Шахтер" с мега крутым трансфером длиной почти два года. В декабре 2017 была первая попытка приобрести Коно на замену Бернарду. "Шальке" тогда просил 13 неподъемных миллионов евро. Из-за отсутствия игровой практики цена на Женю упала в четыре раза", - написал Бурбас.

Следовательно, можно констатировать, что за Коноплянку "Шахтер" заплатил немецкому клубу 3,25 миллиона евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соцсети меткой фотожабой показали переход Коноплянки в "Шахтер".