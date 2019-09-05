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Миллионы в месяц: стало известно, сколько Коноплянка заработает в "Шахтере"

четверг, 05 сентября 2019, 13:21
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Заработная плата полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки в "Шахтере" будет составлять порядка 1,7 миллиона евро в год.

Об этом стало известно со слов турецкого журналиста Сафака Малатьи в Twitter.

"Бешикташ" не подписал Коноплянку, который требовал 1,7 миллиона евро в год. Переговоры тянулись полтора месяца, но игрок выбрал "Шахтер". Мы должны уважать его выбор", - написал Малатья.

Интересно, что в гривневом эквиваленте футболист будет получать примерно 3,95 миллиона в месяц.

Напомним, 29-летний хавбек вернулся на родину из немецкого "Шальке-04" и подписал с "горняками" контракт сроком на три года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стала известна сумма, за сколько "Шахтер" купил Коноплянку.

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