Миллионы в месяц: стало известно, сколько Коноплянка заработает в "Шахтере"

Заработная плата полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки в "Шахтере" будет составлять порядка 1,7 миллиона евро в год.

Об этом стало известно со слов турецкого журналиста Сафака Малатьи в Twitter.

"Бешикташ" не подписал Коноплянку, который требовал 1,7 миллиона евро в год. Переговоры тянулись полтора месяца, но игрок выбрал "Шахтер". Мы должны уважать его выбор", - написал Малатья.

Интересно, что в гривневом эквиваленте футболист будет получать примерно 3,95 миллиона в месяц.

Напомним, 29-летний хавбек вернулся на родину из немецкого "Шальке-04" и подписал с "горняками" контракт сроком на три года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стала известна сумма, за сколько "Шахтер" купил Коноплянку.