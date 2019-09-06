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Лукашенко сделал Украине невероятное предложение

пятница, 06 сентября 2019, 17:08
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с предложением провести летние Олимпийские игры вместе с Украиной или Россией.

Как заявил белорусский лидер, в Украине и России есть отличные футбольные стадионы, которых нет в его стране.

При этом он добавил, что сейчас по отдельности проводить Олимпийские игры для его страны не является реальным.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - заявил Лукашенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.

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