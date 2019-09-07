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Автогонщик чудом остался жив после страшной аварии: опубликовано видео

суббота, 07 сентября 2019, 16:15
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Австралийский автогонщик Алекс Перони чудесным образом избежал гибели после аварии во время гонки этапа Формулы-3 в Италии.

На повороте автомобиль под управлением Перони выкатился за заасфальтированную зону безопасности и наехал на бордюр, после чего авто взлетело высоко в воздух, несколько раз перевернулось и рухнуло вверх колесами на ограждение трассы.

Несмотря на инцидент, Перони остался жив и сумел самостоятельно покинуть изуродованный болид. После этого австралийца на всякий случай отвезли в клинику, где он прошел ряд медицинских тестов.

19-летний Перони только в нынешнем сезоне дебютировал в Формуле-3 и провел 12 гонок.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что появилась новая информация о состоянии травмированного Шумахера.

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