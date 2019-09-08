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19-летняя канадка обыграла обидчицу Свитолиной в финале US Open: видео

воскресенье, 08 сентября 2019, 10:58
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В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) канадка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс, которая в полуфинале разгромила украинку Элину Свитолину.

Главный поединок турнира в одиночном женском разряде продлился 1 час и 41 минуту. В первом сете Андрееску взяла две подачи американки и выиграла со счетом 6:3. Вторую партию канадка начала еще более уверенно: после шести геймов она вела в счете 5:1 и подавала на матч. Однако Уильямс удалось взять две подачи соперницы и сравнять счет. Тем не менее, канадка вырвала победу в партии - 7:5, а с ней и в матче.

US Open
финал, женщины, одиночный разряд

Андрееску (Канада) - С. Уильямс (США) - 2:0 (6:3, 7:5)

Для 19-летней Андрееску это была первая победа на турнирах серии Grand Slam.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стали известны финалисты US Open 2019.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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