Экс-чемпион мира по боксу брутально оскорбил Усика

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри жестко оскорбил украинца Александра Усика.

Слова Фьюри приводит CBS Sports.

"Если честно, я устал от того, что происходит сейчас в боксе. Кто там популярен? Энди Руис, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Александр Усик. И этот список можно продолжать. Их очень много, но какое это имеет значение? Они же все настоящие ублюдки и должны облажаться", - сказал Фьюри.

Напомним, 12 октября Усик проведет первый бой в супертяжелом весе. Соперником украинца, который ранее стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, будет непобежденный нидерландский боксер Тайрон Спонг.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик показал, как готовится к дебюту в супертяжелом весе.