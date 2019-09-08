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Матч соперников сборной Украины и другие результаты отбора на Евро-2020 от 7 сентября

воскресенье, 08 сентября 2019, 00:24
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Завершились несколько матчей 6-го тура отборочному турниру чемпионата Европы 2020 года. Стоит отметить матч соперников сборной Украины, в котором сборная Сербии на своем поле проиграла команде Португалии.

Группа В.

Сербия – Португалия - 2:4 (0:1)
Голы: Миленкович (68), Митрович (85) - Карвалью (42), Гедеш (58), Роналду (80), Бернарду Силва (86)

Литва – Украина - 0:3 (0:2)
Голы: Зинченко (7), Марлос (27), Малиновский (61)

Положение команд: Украина - 13, Португалия - 5, Люксембург, Сербия - 4, Литва - 1.

Группа А.

Косово – Чехия - 2:1 (1:1)

Голы: Мурики (20), Войвода (66) - Шик (16)

Англия – Болгария - 4:0 (1:0)

Голы: Кейн (24, 49, с пенальти 73, с пенальти), Стерлинг (55)

Положение команд: Англия - 9, Косово - 8, Чехия - 6, Черногория, Болгария - 2.

Группа Н.

Исландия – Молдова - 3:0 (1:0)

Голы: Сигторссон (31), Бьярнасон (55), Бедварссон (77)

Турция – Андорра - 1:0 (0:0)

Гол: Туфан (89)

Франция – Албания - 4:1 (2:0)

Голы: Коман (8, 68), Жиру (27), Иконе (85) - Цикалеши (90, с пенальти)

Положение команд: Франция, Турция, Исландия - 12, Албания - 6, Молдова - 3, Андорра - 0.

Ранее "Апостроф" публиковал результаты отбора Евро-2020 от 6 сентября.

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