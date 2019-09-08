Матч соперников сборной Украины и другие результаты отбора на Евро-2020 от 7 сентября

Завершились несколько матчей 6-го тура отборочному турниру чемпионата Европы 2020 года. Стоит отметить матч соперников сборной Украины, в котором сборная Сербии на своем поле проиграла команде Португалии.
Группа В.
Сербия – Португалия - 2:4 (0:1)
Голы: Миленкович (68), Митрович (85) - Карвалью (42), Гедеш (58), Роналду (80), Бернарду Силва (86)
Литва – Украина - 0:3 (0:2)
Голы: Зинченко (7), Марлос (27), Малиновский (61)
Положение команд: Украина - 13, Португалия - 5, Люксембург, Сербия - 4, Литва - 1.
Группа А.
Косово – Чехия - 2:1 (1:1)
Голы: Мурики (20), Войвода (66) - Шик (16)
Англия – Болгария - 4:0 (1:0)
Голы: Кейн (24, 49, с пенальти 73, с пенальти), Стерлинг (55)
Положение команд: Англия - 9, Косово - 8, Чехия - 6, Черногория, Болгария - 2.
Группа Н.
Исландия – Молдова - 3:0 (1:0)
Голы: Сигторссон (31), Бьярнасон (55), Бедварссон (77)
Турция – Андорра - 1:0 (0:0)
Гол: Туфан (89)
Франция – Албания - 4:1 (2:0)
Голы: Коман (8, 68), Жиру (27), Иконе (85) - Цикалеши (90, с пенальти)
Положение команд: Франция, Турция, Исландия - 12, Албания - 6, Молдова - 3, Андорра - 0.
Ранее "Апостроф" публиковал результаты отбора Евро-2020 от 6 сентября.