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Украина - Нигерия: онлайн-трансляция

Сборная Украины проведет товарищеский матч с африканской командой

понедельник, 9 сентября 2019, 17:33
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Сборная Украины проведет товарищеский матч с африканской командой

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины сыграет товарищеский матч с национальной командой Нигерии. Встреча пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Нигерия.

Начало матча - в 21:30.

Ранее команды между собой ни разу не встречались. В нынешнем году сборная Украины провела 5 матчей, выиграв 4 из них и раз сыграв вничью. Нигерийцы сыграли 11 матчей. На их счету 7 побед, 1 ничья и 3 поражения.

УКРАИНА - НИГЕРИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

На сегодняшний день национальная команда Украины лидирует в своей группе в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Сборная Нигерии на недавно завершившемся первенстве африканского континента заняла третье место.

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