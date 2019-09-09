Украина - Нигерия: онлайн-трансляция

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины сыграет товарищеский матч с национальной командой Нигерии. Встреча пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Нигерия.

Начало матча - в 21:30.

Ранее команды между собой ни разу не встречались. В нынешнем году сборная Украины провела 5 матчей, выиграв 4 из них и раз сыграв вничью. Нигерийцы сыграли 11 матчей. На их счету 7 побед, 1 ничья и 3 поражения.

УКРАИНА - НИГЕРИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

На сегодняшний день национальная команда Украины лидирует в своей группе в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Сборная Нигерии на недавно завершившемся первенстве африканского континента заняла третье место.