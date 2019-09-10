Где смотреть онлайн Украина - Нигерия: расписание трансляций

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины в товарищеском матче сыграет с национальной командой Нигерии. Встреча состоится в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

УКРАИНА - НИГЕРИЯ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало матча в 21:30.

Прямую трансляцию противостояния украинцев и нигерийцев покажут телеканалы "ТРК Украина" и "Футбол 1".

УКРАИНА - НИГЕРИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В данный момент украинская команда лидирует в своей группе в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Сборная Нигерии на недавно завершившемся первенстве африканского континента заняла третье место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины разгромила Литву.