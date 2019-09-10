Легенду Формулы-1 тайно увезли во Францию для операции

Легендарный автогонщик Михаэль Шумахер был тайно доставлен во Францию для проведения операции.

Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно информации источника, семикратного чемпиона автогонок в классе Формула-1 доставили в больницу имени Жоржа Помпиду в Париже из виллы в Швейцарии. Переправляли его тайно от общественности. Во время транспортировки Шумахера сопровождали 10 врачей. В Париже немцу будут пересаживать стволовые клетки.

Напомним, шесть лет назад Шумахер получил тяжелую травму головы во время катания на лыжах, после чего впал в кому. В таком состоянии гонщик пребывал порядка шести месяцев. В настоящее время семья немца тщательно скрывает информацию о его состоянии.

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