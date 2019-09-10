Определен лучший игрок сборной Украины в отборе Евро-2020

Лучшим игроком сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года по версии компании InStat, которая специализируется на спортивной аналитике, стал полузащитник Руслан Малиновский.

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Об этом сообщает "Команда №1".

Средняя оценка 26-летнего хавбека за матч составляет 331 балл. В пятерку лучших игроков отбора Евро-2020 в составе сборной Украины также вошли голкипер Андрей Пятов (315) и полузащитники Евгений Коноплянка (310), Тарас Степаненко (295) и Александр Зинченко (289).

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Отметим, что в пяти матчах турнира Малиновский забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. По системе "гол+пас" это лучший показатель в команде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский предложил провести в Украине чемпионат мира по футболу.