Украинки помогли Европе победить США на историческом турнире по легкой атлетике

В Беларуси состоялся первый в истории легкоатлетический матч между сборными США и Европы, в котором отлично проявили себя украинские легкоатлетки, завоевавшие пять медалей.

Юлия Левченко стала обладательницей золотой медали по прыжкам в высоту, установив персональный рекорд - 2,02 метра. Серебро завоевала украинка Ирина Геращенко, которой покорилась высота 1,98 метра.

Анна Рыжикова выиграла забег на 400 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 55,33 секунды.

Марина Бех-Романчук заняла второе место в прыжках в длину. Украинка показала результат - 6,73 метра.

Ольга Ляховая стала обладательницей серебряной медали в забеге на 800 метров, пробежав дистанцию за 2 минуты 4,90 секунды.

В общем зачете Европа одержала победу над США со счетом 724,50 на 601,50 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский легкоатлет завоевал золотую медаль чемпионата Европы.