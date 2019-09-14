"Реал" прервал серию неудач в чемпионате Испании: видеообзор

В матче 4-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" добился победы над "Леванте" со счетом 3:2. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

В середине первого тайма счет открыл Карим Бензема. Через несколько минут француз забил второй гол, оформив дубль. Перед свистком на перерыв счет до крупного довел Каземиро. В начале второго тайма разрыв в счете сократил Майораль, который принадлежит "Реалу", а за "Леванте" выступает на правах аренды. На 75-й минуте второй гол в ворота королевского клуба забил Мелеро. В концовке встречи гости прижали "Реал" к воротам, но мадридцам удалось удержать победный счет.

Таким образом, "Реал" прервал двухматчевую серию без побед и вышел на второе место в Примере.

"Реал" Мадрид – "Леванте" - 3:2 (3:0)

Голы: Бензема (25, 31), Каземиро (40) - Майораль (49), Мелеро (75)

"Реал": Куртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос (Милитао, 60), Васкес, Каземиро (Азар, 60), Кроос, Хамес, Винисиус Жуниор, Бензема (Йович, 83).

"Леванте": Фернандес, Дуарте (Мелеро, 68), Везу, Клерк, Мирамон, Рочина (Рохер Марти, 68), Кампанья, Вукчевич (Барди, 56), Постиго, Майораль, Моралес.

Предупреждения: Каземиро (28), Васкес (40), Везу (80), Клерк (90).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА (обновляется)

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре Примеры "Реал" едва не проиграл "Вильярреалу".