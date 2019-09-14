Лучший клуб Европы одержал 14-ю победу подряд в национальном чемпионате: видеообзор

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

Счет был открыт в начале матча, отличился защитник гостей Виллемс. Впрочем, в середине тайма равновесие восстановил Мане. На 40-й минуте Мане вывел "Ливерпуль" вперед, оформив дубль. Во втором тайме третий гол мерсисайдцев забил Салах.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, выиграв пять матчей из пяти. С учетом прошлого сезона победная серия "Ливерпуля" достигла 14 матчей.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" стал лучшим клубом Европы, выиграв Лигу чемпионов.

"Ливерпуль" – "Ньюкасл" - 3:1 (2:1)



Голы: Мане (28, 40), Салах (72) - Виллемс (7)

"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 75), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 84), Мане, Ориги (Фирмино, 37), Салах.

"Ньюкасл": Дубравка, Виллемс, Дамметт, Крафт (Манкильо, 67), Ласселс, Хэйден, Шелви, Атсу, Альмирон (Муто, 67), Шер (Фернандес, 80), Жоэлинтон

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" победил "Арсенал" в чемпионате Англии.