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Лучший клуб Европы одержал 14-ю победу подряд в национальном чемпионате: видеообзор

суббота, 14 сентября 2019, 17:10
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В матче 5-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

Счет был открыт в начале матча, отличился защитник гостей Виллемс. Впрочем, в середине тайма равновесие восстановил Мане. На 40-й минуте Мане вывел "Ливерпуль" вперед, оформив дубль. Во втором тайме третий гол мерсисайдцев забил Салах.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, выиграв пять матчей из пяти. С учетом прошлого сезона победная серия "Ливерпуля" достигла 14 матчей.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" стал лучшим клубом Европы, выиграв Лигу чемпионов.

"Ливерпуль" – "Ньюкасл" - 3:1 (2:1)

Голы: Мане (28, 40), Салах (72) - Виллемс (7)

"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 75), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 84), Мане, Ориги (Фирмино, 37), Салах.

"Ньюкасл": Дубравка, Виллемс, Дамметт, Крафт (Манкильо, 67), Ласселс, Хэйден, Шелви, Атсу, Альмирон (Муто, 67), Шер (Фернандес, 80), Жоэлинтон

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" победил "Арсенал" в чемпионате Англии.

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