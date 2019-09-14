"Ювентус" с Роналду потерял первые очки в чемпионате: видео

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" сыграла вничью с действующим чемпионом страны "Ювентусом".

Встреча прошла во Флоренции и завершилась нулевой ничьей. При этом ближе к победе были именно хозяева. Они чаще били по воротам (15 /ударов против 5) и попадали в створ (8 ударов против 4). Не помог "Ювентусу", который после двух побед на старте потерял первые очки, и один из лучших игроков мира Криштиану Роналду, отыгравший весь матч.

"Фиорентина" - "Ювентус" - 0:0

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Пеццелья (Чеккерини, 83), Касерес, Лирола, Пульгар, Бадель, Кастровили (Журковски, 89), Дальберт, Кьеза, Рибери (Боатенг, 69).

"Ювентус": Щесны, Данило (Куадрадо, 62), Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро, Дуглас Коста (Бернардески, 8), Хедира, Пьянич (Бентанкур, 44), Матюиди, Игуаин, Роналду.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб Европы одержал 14-ю победу подряд в национальном чемпионате.*/