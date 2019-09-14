Шахтер - Заря: видео голов

В матче 7-го тура чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Зарю" со счетом 4:3, уступая по ходу встречи в два мяча.

На 9-й минуте счет открыл Юрченко, замкнув прострел в исполнении Кочергина. В середине тайма отличился уже сам Кочергин, воспользовавшись ошибкой обороны "горняков". Незадолго до свистка на перерыв Тайсон сократил разрыв в счете, точно пробив с 10 метров.

В начале второго тайма Марлос сравнял счет, выполнив шикарный обводящий удар с 18 метров. Затем Мораес вывел "Шахтер" вперед благодаря рикошету. На 86-й минуте счет сравнял Леднев, которому удался бильярдный удар в угол. Победу "Шахтеру" принес Мораес, который замкнул прострел Коноплянки.

ШАХТЕР - ЗАРЯ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА



ШАХТЕР (Донецк) - ЗАРЯ (Луганск) - 4:3 (1:2)

Голы: Тайсон (42), Марлос (54), Мораес (60, 89) - Юрченко (9), Кочергин (35), Леднев (86)

ВИДЕО ГОЛОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" разгромил "Олимпик" в 6-м туре чемпионата Украины.