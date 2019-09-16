Сливаете славу в туалет: фанаты жестко высказались после позора Динамо в чемпионате

Болельщики киевского "Динамо" крайне огорчены результатом седьмого тура чемпионата Украины, в котором их команда на своем поле проиграла "Десне" со счетом 1:2.

Этот и другие последние результаты тревожат фанатов, которые решительно настроены против руководства клуба и тренерского штаба.

В социальных сетях поклонники столичного коллектива допускают, что футболисты специально уступили "Десне", чтобы подставить главного тренера Алексея Михайличенко, против которого они якобы настроены.

Люди просят боссов "Динамо" разобраться в ситуации, а футболистов просят играть до конца и защищать честь великого клуба.

Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики Динамо вывесили знаковый баннер про кума Путина.