Шахтер - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 18 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся чемпион Украины "Шахтер" и чемпион Англии "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Манчестер Сити".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка гостевую команду. На победу английского клуба дается коэффициент 1,34. На успех "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 9,40. Ничья оценивается коэффициентом 5,80.

После семи сыгранных туров "Шахтер" набрал максимум очков и уверенно лидирует в чемпионате Украины. "Манчестер Сити" же после поражения в пятом туре от "Норвича" теперь отстает от лидирующего "Ливерпуля" на пять баллов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Коноплянка трогательно рассказал о причинах возвращения в Украину.