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Команда Ракицкого завоевала очко в первом туре Лиги чемпионов

вторник, 17 сентября 2019, 21:43
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В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" и "Зенит", за который весь матч отыграл украинец Ярослав Ракицкий, сыграли вничью - 1:1.

Счет в матче был открыт на 41-й минуте. Сердар Азмун обыгрался с Артемом Дзюбой, вышел один на один с Антони Лопешем и пробил того. Хозяева отыгрались после перерыва. Мемфис Депай ворвался в штрафную площадь "Зенита", где был сбит Магомедом Оздоевым. Сам же пострадавший переиграл ударом с 11-метровой отметки Андрея Лунева. В дальнейшем "Лион" был ближе к тому, чтобы вырвать победу, однако счет на табло до конца игры так и не изменился.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа G. 1 тур

ОЛИМПИК ЛИОН Франция - ЗЕНИТ Россия - 1:1

Голы: Азмун, 41; Депай, 50 (с пен.).

Лион: Лопеш, Коне, Денайер, Марсело, Дюбуа, Мендеш, Тусар, Рен-Аделед (Террье, 86), Депай, Траоре (Корне, 77), Дембеле.

Зенит: Лунев, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев (Шатов, 78), Барриос, Осорио, Жирков (Кузяев, 64), Дриусси, Азмун (Оздоев, 46), Дзюба.

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