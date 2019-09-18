ПСЖ - Реал: онлайн видео голов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов играют французский ПСЖ и испанский "Реал".

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ПСЖ - РЕАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

На 14-й минуте встречи счет открыл Анхель Ди Мария, который отличился с передачи Берната. Испанский защитник обыгрался в стенку с Икарди, после чего нашел передачей в штрафной аргентинца. Ди Мария забил в ворота своего бывшего клуба и не постеснялся отпраздновать мяч.

Уже до перерыва Ди Мария оформил дубль выстрелом метров с 18-ти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты "ПСЖ" послали жесткое сообщение форварду своей команды Неймару, который минувшим летом предпринимал шаги, чтобы покинуть клуб.