Как "Динамо" стартует в Лиге Европы: историческая справка

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" встретится со шведским "Мальме". Встреча состоится сегодня, 19 сентября и начнется в 19:55.

ДИНАМО - МАЛЬМЕ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

"Апостроф" предлагает вспомнить, как киевляне стартовали во втором по престижу европейском клубном турнире в предыдущие годы.

В 2010 году "Динамо" встречалось с белорусским БАТЭ и на своем поле сыграло вничью со счетом 2:2. В том розыгрыше турнира украинский клуб в итоге добрался до стадии четвертьфинала. Через год "Динамо" в стартовом матче Лиги Европы дома разошлось миром с английским "Сток Сити" - 1:1. Тот сезон киевляне провели неудачно и не сумели выйти из группы.

В 2013 году "Динамо" в стартовом матче группового турнира Лиги Европы на выезде обыграло казахстанскую "Астану" (3:2). В итоге киевляне дошли до 1/16 финала. В сезоне-2014/15 "Динамо" на выезде разгромило португальский "Риу Аве" (3:0). В том сезоне киевляне дошли до стадии 1/4 финала. В 2017 году "Динамо" в матче 1-го тура дома обыграло албанский "Скендербеу" (3:1). Итоговый результат клуба - выход в 1/8 финала. И наконец, в прошлом сезоне "Динамо" начало Лигу Европы с домашней ничьей с "Астаной" (2:2). Турнир для киевлян закончился на стадии 1/8 финала.

Таким образом, можно подвести итог, что "Динамо" довольно успешно начинает борьбу в Лиге Европы. Киевляне в шести матчах одержали три победы и трижды сыграли вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" сенсационно уступило второй команде чемпионата Украины.