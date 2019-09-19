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Как украинские клубы-дебютанты стартуют в Лиге Европы

четверг, 19 сентября 2019, 20:35
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Украинский клуб "Александрия" сегодня, 19 сентября, дебютирует в групповом турнире Лиги Европы матчем с немецким "Вольфсбургом". Начало встречи в 22:00.

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"Апостроф" предлагает вспомнить, как украинские клубы проводили дебютные для себя матчи в групповом турнире Лиги Европы.

Первым в турнире дебютировал "Шахтер", который в 2009 году на выезде разгромил бельгийский "Брюгге - 4:1. В турнире "горняки" дошли до 1/16 финала.

Харьковский "Металлист" в 2010 году на выезде разгромил венгерский "Дебрецен" со счетом 5:0. В том сезоне харьковчане вышли из группы, но вылетели на стадии 1/16 финала. В том же году в Лиге Европы дебютировали "Карпаты", которые дома уступили дортмундской "Боруссии" - 3:4. Львовяне не сумели выйти из группы, заняв последнее место. Также в 2010 году в Лиге Европы "Динамо" встречалось с белорусским БАТЭ и на своем поле сыграло вничью со счетом 2:2. В том розыгрыше турнира украинский клуб в итоге добрался до стадии четвертьфинала.

В 2012 году в Лиге Европы впервые сыграл "Днепр", который дома обыграл голландский ПСВ - 2:0. Днепряне вышли из группы, но завершили выступления в 1/16 финала.

Через год в турнире дебютировал "Черноморец". Одесситы на выезде переиграли хорватское "Динамо" со счетом 2:1. "Черноморец" также вышел из группы, но вылетел в 1/16 финала.

В сезоне-2016/17 "Заря" также в первый раз пробилась в групповой раунд Лиги Европы. Луганчане на своем поле сыграли вничью с турецким "Фенербахче" со счетом 1:1. "Заря" заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.

Таким образом, украинские клубы в основном успешно дебютируют в групповом турнире Лиги Европы. В семи матчах одержаны четыре победы при двух ничьих и всего одном поражении.

Ранее "Апостроф" рассказывал, как "Динамо" стартует в Лиге Европы.

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