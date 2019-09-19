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Ломаченко и Усик сохранили ведущие позиции в рейтинге лучших боксеров мира

четверг, 19 сентября 2019, 13:12
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Украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик сохранили ведущие позиции в рейтинге лучших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring.

Ломаченко продолжает удерживать первую позицию, а Усик остался на 5-й строчке.

Вот как выглядит первая десятка рейтинга:

1. Василий Ломаченко (Украина)
2. Теренс Кроуфорд (США)
3. Сауль Альварес (Мексика)
4. Наойя Инуэ (Япония)
5. Александр Усик (Украина)
6. Эррол Спенс (США)
7. Геннадий Головкин (Казахстан)
8. Хуан Эстрада (Мексика)
9. Майки Гарсия (США)
10. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

Напомним, Ломаченко владеет поясами чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе. Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Гвоздик провел дуэль взглядов с российским боксером.

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