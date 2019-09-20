"Динамо" и "Шахтер" вступили в борьбу за легендарного тренера

Легендарный румынский наставник Мирча Луческу может возглавить донецкий "Шахтер" или киевское "Динамо".

Такое заявление сделало одно из российских изданий со ссылкой на собственные источники.

Из-за интереса со стороны украинских клубов Луческу ответил отказом на предложение бухарестского "Рапида".

В "Шахтере" недовольны результатами нового наставника команды Луиша Каштру, который уступил "Динамо" в матче за Суперкубок, а также разгромно проиграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

В свою очередь "Динамо" также рассматривает вариант с назначением румына. При новом наставнике Алексее Михайличенко столичная команда добыла лишь одну победу в четырех матчах.

Отметим, что Луческу в течение 12 лет, руководил "Шахтером", выиграв с ним 22 трофея.

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