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Лига Европы: команда Реброва завоевала очко в Барселоне

пятница, 20 сентября 2019, 01:10
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В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы венгерский "Ференцварош" неожиданно добился ничьей на выезде против испанского "Эспаньола".

Венгры открыли счет в начале встречи благодаря автоголу Хави Лопеса. Во втором тайме каталонский клуб он поражения спас Варгас.

Напомним, что главным тренером "Ференцвароша" является украинский специалист Сергей Ребров, который ранее тренировал киевское "Динамо".

Во 2-м туре "Ференцварош" на своем поле сыграет с болгарским "Лудогорцем", который разгромил московский ЦСКА. Матч состоится 3 октября.

"Эспаньол" Испания – "Ференцварош" Венгрия - 1:1 (0:1)

Голы: Варгас (60) - Хави Лопес (10, автогол)

"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак Вила (Педроса, 67), Хави Лопес, Эспиноса, Налдо, Варгас (Кампусано, 74), Гранеро, Мелендо (Кальери, 56), Рока, У Лэй, Лосано.

"Ференцварош": Дибус, Хайстер, Двали, Ботка (Ловренчич, 66), Блажич, Зубков, Шигер, Изаэл (Сигневич, 65), Харатин, Нген, Игнатенко (Фримпонг, 85).

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