Снова без победы: "Заря" не смогла обыграть середняка чемпионата Украины

В матче 8-го тура чемпионата Украины "Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью. Встреча проходила в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

В первом тайме команды остались в усеченных составах. У "Мариуполя" с поля был удален Валерий Федорчук, а у "Зари" - Филипп Будковский. Оба были награждены красными карточками за повторные предупреждения.

В целом, луганчане были ближе к победе. Они чаще владели мячом и нанесли 17 ударов, 10 из которых пришлись в створ ворот соперника. "Мариуполь" за весь матч только четыре раза пробивал в сторону ворот хозяев. Все попытки гостей оказались не точными. Тем не менее, им удалось выстоять и увезти из Запорожья очко.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

8-й тур

ЗАРЯ Луганск - МАРИУПОЛЬ - 0:0

Удаления: Федорчук, 32; Будковский, 39.

Заря: Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко, Леднев (Громов, 78), Будковский, Русин.

Мариуполь: Худжамов, Кирюханцев, Яворский (Топалов, 46), Чоботенко, Быков, Чех (Тищенко, 80), Федорчук, Чурко, Мишнев, Корниенко, Вакула.

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