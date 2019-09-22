RU  UA  EN

воскресенье, 22 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 сентября

18:55
Прорвало: Динамо поиздевалось над Ворсклой в чемпионате Украины, видеообзор
18:49
Самой младшей - всего 18: названы имена всех жертв жуткого ДТП под Одессой
18:30
В Харькове устроили стрельбу посреди города: появились фото последствий
18:06
У пропагандистов Путина будет истерика: в Киеве заметили авто с необычной картой Украины, фото
17:53
Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить одного из грандов английского футбола
17:49
Челси - Ливерпуль: стартовые составы
17:44
В Польше обнаружили мертвым загадочно пропавшего заробитчанина из Украины: фото
17:18
Можно покорять космос: сеть взбудоражило видео с "новейшим" транспортом боевиков ЛНР
16:54
В Киеве поймали пьяного водителя, который хотел "испытать" пешеходный мост: фото
16:34
Сколько боевиков ЛДНР перешло на сторону Украины: названы впечатляющие цифры
16:29
Кому вы нас отдаете: сеть взволновал разговор волонтера с девушкой на линии разграничения на Донбассе
16:17
Жуткое ДТП под Одессой с множеством жертв: в полиции назвали виновника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить одного из грандов английского футбола

воскресенье, 22 сентября 2019, 17:53
переглянути новину українською
Фото: premierleague.com

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм Юнайтед" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0.

В концовке первого тайма счет открыл украинский нападающий лондонского Андрей Ярмоленко, точно пробив в дальний угол из пределов штрафной площади. В начале второй половины счет обязан был сравнивать Мата, но испанец с трех метров не попал в пустые ворота после прострела. На 83-й минуте преимущество лондонцев увеличил Крессвелл, блестяще выполнив штрафной удар.

Благодаря победе "Вест Хэм" поднялся на четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "МЮ" остался на седьмой позиции.

"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" - 2:0 (1:0)
Голы: Ярмоленко (44), Крессвэлл (83)

"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 80), Огбонна, Крессвелл, Диоп, Форнальс, Нобл, Фелипе Андерсон (Уилшер, 70), Райс, Ярмоленко (Снодграсс, 89), Аллер.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Матич (Фред, 71), Перейра, Джеймс, Мата (Гомес, 81), Мактомини, Рэшфорд (Лингард, 61).

Предупреждения: Огбонна (14), Мата (48), Нобл (74), Янг (83).

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ворскла - Динамо - 0:5 Хроника матча, видео голов

Челси - Ливерпуль - 0:2 онлайн трансляция

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 2:0 Хроника матча, видео гола Ярмоленко

Десна - Шахтер - 0-1 Хроника матча, полное видео

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: