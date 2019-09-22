Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить одного из грандов английского футбола

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм Юнайтед" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0.

В концовке первого тайма счет открыл украинский нападающий лондонского Андрей Ярмоленко, точно пробив в дальний угол из пределов штрафной площади. В начале второй половины счет обязан был сравнивать Мата, но испанец с трех метров не попал в пустые ворота после прострела. На 83-й минуте преимущество лондонцев увеличил Крессвелл, блестяще выполнив штрафной удар.

Благодаря победе "Вест Хэм" поднялся на четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "МЮ" остался на седьмой позиции.

"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" - 2:0 (1:0)

Голы: Ярмоленко (44), Крессвэлл (83)

"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 80), Огбонна, Крессвелл, Диоп, Форнальс, Нобл, Фелипе Андерсон (Уилшер, 70), Райс, Ярмоленко (Снодграсс, 89), Аллер.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Матич (Фред, 71), Перейра, Джеймс, Мата (Гомес, 81), Мактомини, Рэшфорд (Лингард, 61).

Предупреждения: Огбонна (14), Мата (48), Нобл (74), Янг (83).