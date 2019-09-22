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Прорвало: Динамо поиздевалось над Ворсклой в чемпионате Украины, видеообзор

воскресенье, 22 сентября 2019, 18:55
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В матче восьмого тура чемпионата Украины киевское "Динамо" добыло крупную гостевую победу над полтавской "Ворсклой". Игра завершилась победой столичного клуба со счетом 5:0.

"Апостроф" провел онлайн трансляцию матча "Ворскла" - "Динамо".

В первом тайме киевляне уже гарантировали себе три очка. В воротах "Ворсклы" по очереди расписались Цыганков, Шабанов и Де Пена. Интересно, что тот же Цыганков мог забивать еще два мяча, но голкипер полтавчан не позволил ему этого сделать.

В дебюте второго тайма своим голом отметился Беседин.

После семи сыгранных матчей "Динамо" занимает пятое место с 11 очками. "Ворскла" занимает 11-е место и имеет в активе семь баллов.

Видеообзор матча (обновляется)

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