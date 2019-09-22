Ворскла - Динамо: онлайн трансляция

В воскресенье, 22 сентября, состоится матч 8-го тура чемпионата Украины между "Ворсклой" и "Динамо". Встреча состоится в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ворскла" - "Динамо".

Начало встречи - в 17:00.

Для команд это будет 52-й очный матч. Преимущество в личных встречах удерживают киевляне. На их счету 38 побед при 9 ничьих и 4 поражениях.

Фаворитом предстоящей встречи прогнозируемо является "Динамо". На победу столичной команды принимаются ставки с коэффициентом 1,41. Котировка на ничью - 4,90. Победа "Ворсклы" оценивается коэффициентом 7,50.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 8-е место, набрав 8 очков и имея матч в запасе. "Ворскла" расположилась на 10-м месте, имея в активе 7 очков.