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"Шахтер" выиграл матч лидеров чемпионата Украины: видео

воскресенье, 22 сентября 2019, 15:54
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В матче лидеров чемпионата Украины, который проходил в рамках 8-го тура, донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Десну" со счетом 1:0. Автором единственного гола в игре стал Марлос. На 23-й минуте он реализовал выход один на один с Пастом после передачи Тайсона.

В целом матч прошел в равной борьбе, однако сказался более высокий класс "горняков". Интересно, что встречу обслуживала женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. Отработала она, следует отметить, без претензий со стороны команд.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

8-й тур

ДЕСНА Чернигов - ШАХТЕР Донецк - 0:1

Гол: Марлос, 23.

Десна: Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Богданов, Огиря, Калитвинцев (Кузик, 83), А. Фаворов (Дегтярев, 68), Картушов, Филиппов (Хлебас, 80).

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Тете (Соломон, 72), Антонио (Патрик, 55), Марлос (Коноплянка, 86), Тайсон, Мораес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" не смогла обыграть середняка чемпионата Украины.

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