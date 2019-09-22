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Снежит не только в Карпатах: появились новые фото "зимы" в Украине

воскресенье, 22 сентября 2019, 10:25
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Снег удивил украинцев в сентябре не только в Карпатах, где, в принципе, это обычное явление. В сети показали фотографию из очередного украинского города, который наблюдал за необычными осадками как для начала осени.

В социальных сетях показали снимки из Славянска Донецкой области. К удивлению местных жителей, 21 сентября здесь выпал снег.

На опубликованных в сети кадрах видно, что снега здесь выпало совсем немного, однако сам факт его наличия видно наглядно.

Как сообщал "Апостроф", в конце августа жителей села Лумшоры Закарпатской области шокировал снежный покров на улице, который образовался в конце лета.

Также в первый день лета в России выпал снег. От непогоды пострадал Ижевск.

Кроме того, в интернете обнародовали видео из Канады, где юг провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в ночь на среду, 27 июня, засыпало снегом.

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