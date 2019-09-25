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"Динамо" добыло сложную победу на Донбассе

среда, 25 сентября 2019, 18:51
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Киевское "Динамо" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины на выезде обыграло "Мариуполь". Встреча завершилась минимальной победой гостей - 1:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" - "Динамо".

Киевляне на правах фаворита на протяжении всего матча играли первым номером и имели несколько неплохих возможностей для взятия ворот. Однако забить "Динамо" смогло только в компенсированное арбитром время. На первой добавленной минуте голом отличился Вербич, который забил с передачи Караваева.

Победа подняла "Динамо" на третье место в турнирной таблице. Сейчас у киевлян 14 баллов, как и у "Десны", которая идет второй.

"Мариуполь" - "Динамо" 0:1

Гол: Вербич, 90+1

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Яворский, 51), Корниенко, Чех (Горбунов, 85), Мишнев, Чурко, Топалов (Путря, 70), Тищенко, Вакула.

"Динамо": Бойко, Караваев, Кадар, Шабанов, Кендзера, Буяльский (Гармаш, 89), Сидорчук, Де Пена (Шепелев, 63), Цыганков, Родригес (Беседин, 62), Вербич.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
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