Мариуполь - Динамо: онлайн трансляция

В среду, 25 августа, в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины сыграют "Мариуполь" и киевское "Динамо". Встреча пройдет в Мариуполе на стадионе "Ильичевец".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" - "Динамо".

Начало матча - в 17:00.

Безоговорочным фаворитом предстоящей встречи является столичная команда. Ее победа оценивается коэффициентом 1,26. Котировка на ничью - 6,00. На "викторию" хозяев поля можно поставить с коэффициентом 11,50.

В минувшем сезоне команды сыграли между собой четыре матча. Все они завершились победами киевлян. В этих играх столичная команда забила 11 мячей и пропустила лишь один гол.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 5-е место (11 очков), "Мариуполь" - 8-е (9 очков).