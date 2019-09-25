Ястремская разгромила вторую ракетку мира на супертурнире в Китае

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в третьем круге в китайском Ухане сенсационно победила чешку Каролину Плишкову в двух сетах.

Ястремская с первого гейма захватила преимущество и ушла в отрыв. В первой партии украинка сделала два брейка и разгромила соперницу со счетом 6:1. Во второй партии борьба оказалась более упорной. Ястремская вновь взяла подачу соперницы и оторвалась в счете на два гейма. Дважды Плишкова была близка к тому, чтобы вернуть подачу, но Ястремская выстояла и довела матч до победы.

На данный момент 19-летняя Ястремская занимает 27-е место в рейтинге WTA. 27-летняя Плишкова находится на второй позиции в мировом рейтинге.

В четвертьфинале украинка сыграет с победителем пары Петра Квитова (Чехия) - Слоан Стивенс (США).

Даяна Ястремская (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) - 2:0 (6:1, 6:4)

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м круге турнира в Ухане Ястремская обыграла Кристину Макхейл.



