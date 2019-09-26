RU  UA  EN

четверг, 26 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 сентября

15:29
Ястремская - Квитова - 0-2: результат матча
15:26
Без украинского полуфинала: Ястремская проиграла на турнире в Китае
15:25
В Киеве образовался гигантский затор: карта и впечатляющее фото
15:18
Кабмин "временно" продлил полномочия налоговой милиции: в чем суть
15:15
Свитолина - Риск: онлайн видео трансляция матча
15:07
Брэду Питту приписали новый роман: правдивы ли слухи
15:05
Экс-глава НКРЭКУ заявил об угрозах членам регулятора со стороны протестующих работников заводов Коломойского
14:55
"Черные выходные" на дорогах: в Украине собрались менять правила перевозок
14:36
Братья не делятся: Винник появился в "мирной акции" топ-артистов РФ - в сети волна гнева
14:31
Пошел убивать с приклеенной бородой: в Николаеве ревнивец напал с ножом на возлюбленную
14:18
В речи Зеленского в ООН нашли "зраду" про войну на Донбассе: в сети волна гнева
14:16
Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке: кто станет мужем принцессы Беатрис
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Без украинского полуфинала: Ястремская проиграла на турнире в Китае

четверг, 26 сентября 2019, 15:26

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в четвертом круге в китайском Ухане уступила чешке Каролине Плишковой в двух сетах.

В первой партии наша соотечественница не смогла оказать достойное сопротивление именитой сопернице, выиграв всего два гейма. Во втором сете украинка заиграла лучше, однако этого не хватило для того, чтобы обыграть Квитову. Итог партии - 6:4.

ТУРНИР WTA, УХАНЬ

Женский одиночный разряд, 1/4 финала

ДАЯНА ЯСТРЕМСКАЯ (Украина) - ПЕТРА КВИТОВА (Чехия) - 0:2 (2:6, 4:6)

На данный момент 19-летняя Ястремская занимает 27-е место в рейтинге WTA. 29-летняя Плишкова находится на седьмой позиции в мировом рейтинге.

В полуфинале чешка сыграет с победителем пары Элина Свитолина (Украина) - Алисон Риск (США).

Ранее "Апостроф" сообщал, что действия Ястремской привели в восторг теннисный мир.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Ворскла: онлайн трансляция

Мариуполь - Динамо - 0:1 Хроника матча

Севилья - Реал - 0:1 Хроника матча, видео гола

Челси - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: