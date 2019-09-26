Без украинского полуфинала: Ястремская проиграла на турнире в Китае

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в четвертом круге в китайском Ухане уступила чешке Каролине Плишковой в двух сетах.

В первой партии наша соотечественница не смогла оказать достойное сопротивление именитой сопернице, выиграв всего два гейма. Во втором сете украинка заиграла лучше, однако этого не хватило для того, чтобы обыграть Квитову. Итог партии - 6:4.

ТУРНИР WTA, УХАНЬ

Женский одиночный разряд, 1/4 финала

ДАЯНА ЯСТРЕМСКАЯ (Украина) - ПЕТРА КВИТОВА (Чехия) - 0:2 (2:6, 4:6)

На данный момент 19-летняя Ястремская занимает 27-е место в рейтинге WTA. 29-летняя Плишкова находится на седьмой позиции в мировом рейтинге.

В полуфинале чешка сыграет с победителем пары Элина Свитолина (Украина) - Алисон Риск (США).

Ранее "Апостроф" сообщал, что действия Ястремской привели в восторг теннисный мир.