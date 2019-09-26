Футболист уличил ФИФА в громком обмане: в организации сделали ответное заявление

Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что он не отдавал свой голос за аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси при голосовании за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Слова Барреры приводятся в Twitter телепрограммы El Chiringuito.

"Я не голосовал за Месси в премии The Best", - заявил Баррера.

Впрочем, ФИФА опровергла обвинения футболиста в фальсификации, опубликовав бланк голосования, который подписан Баррерой и завизирован печатью федерации футбола Никарагуа. В бланке голос никарагуанца отдан за Месси.

Напомним, что 32-летний Месси был признан лучшим игроком года, набрав 46 очков. Второе место в голосовании занял защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк - 38 баллов. Третьим стал форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (36).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Месси понес серьезное наказание за обвинение футбольных чиновников в коррупции.