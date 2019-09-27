Роналду близок к невероятному антирекорду в Серии А

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду близок к установлению невероятного антирекорда в чемпионате Италии.

Об этом сообщает l'Ultimo Uomo.

Согласно подсчетам источника, с момента своего перехода в туринский клуб Роналду в матчах чемпионата Италии 18 раз пробивал штрафные прямыми ударами по воротах. Ни одна из его попыток не привела к взятию ворот соперника. Это наихудший показатель среди всех игроков, выступающих в чемпионате Италии.

Если португалец не сможет забить следующие три штрафных удара, он сравняется с показателем нападающего "Фрозиноне" Камилло Чиано, который не реализовал 21 штрафной удар - это антирекорд Серии А.

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