"Шахтер" добыл девятую подряд победу в чемпионате: видеообзор

В матче девятого тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" добыл победу над полтавской "Ворсклой" со счетом 4:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Ворскла".

"Горняки" по-прежнему не могут найти достойного соперника в первенстве Украины и вот уже девять матчей подряд "Шахтер" набирает по три очка. Сейчас у донецкой команды 27 баллов, в то время как у "Десны" и "Динамо" - по 14.

В первом тайме первым голом за "Шахтер" отметился молодой защитник Бондар. 20-летний украинец забил после подачи с углового

Во втором тайме голами отметились Конопляка, Мораес и Алан Патрик.

Видеообзор матча (обновляется)

