Где смотреть онлайн Динамо - Днепр-1: расписание трансляций

В воскресенье, 29 сентября, состоится матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и "Днепром-1". Игра пройдет в столице на стадионе "Олимпийский".

Начало встречи - в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между киевским и днепровским коллективами пройдет на телеканале "2+2".

Между собой команды провели всего 1 матч. В сезоне-2017/18 они встретились в полуфинале Кубка Украины. Тогда киевляне в гостях одержали разгромную победу со счетом 4:1.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 3-е место, имея в активе 14 очков. "Днепр-1" находится на 7-м месте, набрав на 3 очка меньше.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" добыл девятую подряд победу в чемпионате.