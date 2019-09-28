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"Карпаты" проиграли команде из села в чемпионате Украины

суббота, 28 сентября 2019, 18:57
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В матче 9-го тура чемпионата Украины "Карпаты" на своем поле уступили "Колосу" из Ковалевки. Счет матча - 1:2.

Команды с стартовым свистком сразу же включились в борьбу. Уже к 7-й минуте главный арбитр показал футболистам три желтые карточки. А на 8-й минуте гости открыли счет. Сделал это полузащитник Евгений Смирный.

На 28-й минуте хавбек львовян Егор Назарина счет сравнял. Однако на 44-й минуте форвард "Колоса" Александр Волков снова вывел свою команду вперед.

На 75-й минуте "Карпаты" могли избежать поражения. Но Кристиан Понде не реализовал пенальти.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

9-й тур

КАРПАТЫ Львов - КОЛОС Ковалевка - 1:2

Голы: Смирный, 8; Назарина, 28; Волков, 43.

Нереализованный пенальти: Понде, 75.

Карпаты: Пидкивка, Мартинс, Вакуленко, Дубинчак, Халл, Клец (Войкович, 65), Назарина, Ди Франко (Лоренцен, 76), Кириленко (Бойчуч, 58), Диого, Понде.

Колос: Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Ориховский, Смирный (Кизилатеш, 56), Ильин, Волков, Костышин (Рябов, 69), Нехтий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" добыл девятую подряд победу в чемпионате.

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